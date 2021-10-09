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رسائل فكرية وإعلامية يشارك بها جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض للكتاب

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رسائل فكرية وإعلامية يشارك بها جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض للكتاب رسائل فكرية وإعلامية يشارك بها جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض للكتاب
من خلال إصدارات تكشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة

رسائل فكرية وإعلامية يشارك بها جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض للكتاب

يشارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بعدة رسائل ثقافية وفكرية وإعلامية من خلال جناحه الخاص بمعرض الكتاب الدولي بمدينة الرياض 2021،

إذ يجد زوار المعرض كل الإجابات حول تساؤلاتهم بخصوص دور التحالف في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعريفهم بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها التحالف (مجلة التحالف، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية) والتي تهدف إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.

ويوزع الجناح نسخًا من إصدارات التحالف تتضمن الإصدارات الدورية ومجموعة من التقارير والكتب وهدايا للأطفال.

وجاء تشكيل التحالف بمبادرة من المملكة العربية وأعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وذلك في ديسمبر من عام 2015، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.

ويسعى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وبالشراكة مــــع الـــدول الصــديـقــة والمنظمات الدولية، إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود للـدول الأعــضـاء في التحالف، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ساعيًا من خلال رسالته وأهدافه الاستراتيجية إلى توحيد وتنسيق الجهود الفكرية التي تُفنِّد أُطروحات الفكر الإرهابي وتبرز المبادئ والقيــم الإسلامية السمحة، وهادفًا في الوقت ذاته إلى صناعة خطـــــاب إعـــلامي مــشـــتـــرك يوعي الـرأي العام بمخاطر الإرهاب ويتصدى للدعاية الإرهابية المغرضة. () معرض الرياض الدولي للكتاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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