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سموحة يفوز على هلال مطروح بخماسية وديًا

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سموحة يفوز على هلال مطروح بخماسية وديًا سموحة يفوز على هلال مطروح بخماسية وديًا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فريق هلال مطروح بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار استعداداته للموسم الجديد،

سجل أهداف سموحة كل من صديق كلابا، حسين فيصل، محمد بسيونى، اليا سيلا «هدفين».

كان سموحة خاض تجربة ودية أمس أمام المصري البورسعيدي انتهت بفوز الموج الأزرق بهدفين دون رد.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى استعداداً لمواجهة الإسماعيلى الودية القادمة والتى ستقام يوم 11 أكتوبر الجارى ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، واستقر المدير الفنى على تجربة أكثر من لاعب في مراكز جديدة خلال المواجهات القادمة، خاصة وانه سيختتم فترة الإعداد بمواجهة قوية مع طلائع الجيش والتى ستقام يوم 13 أكتوبر في الإسكندرية أيضا.

المصرى اليوم

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