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فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين

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فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين

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أكدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل من لا يحصل على اللقاح.
وأمرت شركة الأدوية كل الموظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطيعم الكامل بحلول 15 نوفمبر وفقاً لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر وحصلت عليها قناة «نيوز شانيل 3» التابعة لشبكة «سي بي اس».

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أي أعفاء سيجري إقالتهم من العمل.

المصرى اليوم

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