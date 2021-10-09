فرمان حسام حسن بشأن مصير ثنائي الاتحاد السكندري

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قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وضع الثنائى محمد عطوة، وكريم يحيى، لاعبى الفريق، في قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعدما فشل النادى في بيعهما خلال الميركاتو الصيفى الماضى، وأخرج العميد الثنائى من حساباته، لعدم قناعته بمستويهما الفنى.

يذكر أن الاتحاد السكندرى دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفى حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، نادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلى، أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربى، مصطفى عفروتو ظهير أيمن الحمام المطروحى، الغانى ساليفو مورو، أحمد عادل ميسى جناح نادى مصر المقاصة، والمهاجم الأنجولى مابولولو، ومحمد مجدى مدافع نادى البنك الأهلى، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى، والبوركينى سعيدو سيمبوريه لاعب خط وسط المصرى.