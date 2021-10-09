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«الكونميبول» يقرر إيقاف 6 من لاعبي بوكا جونيورز وتغريمهم 90 ألف دولار بسبب الشغب

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«الكونميبول» يقرر إيقاف 6 من لاعبي بوكا جونيورز وتغريمهم 90 ألف دولار بسبب الشغب «الكونميبول» يقرر إيقاف 6 من لاعبي بوكا جونيورز وتغريمهم 90 ألف دولار بسبب الشغب

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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول» تغريم نادى بوكا جونيورز إلى جانب إيقاف 6 من لاعبيه واثنين من مسؤوليه، بعد اشتباكات وقعت بعد مباراة الفريق ضد أتليتيكو مينيرو في كأس ليبرتادوريس.

ووقعت أعمال عنف بعد مباراة إياب دور الستة عشر في 20 يونيو الماضي، في ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، حيث تفوق أتليتيكو بركلات الترجيح وأطاح بالفريق الأرجنتيني من المسابقة.

و ذكرت وكالة الأنباء روتيرز: حاول لاعبون وأعضاء من بعثة بوكا، اقتحام غرفة لاعبي أتليتيكو وحدثت اشتباكات في نفق الملعب، بعدما رفض حكم الفيديو مطالبات الفريق الأرجنتيني باحتساب هدف للمرة الثانية في المباراتين.

وعوقب كريستيان بافون وسيباستيان بيا، بالإيقاف 6 مباريات مع تغريم كل منهما 30 ألف دولار، بينما عوقب ماركوس روخو بالإيقاف 5 مباريات مع غرامة 25 ألف دولار، وفقاً لبيان الكونميبول.

وسيغيب كارلوس إيزكيردوز ودييجو جونزاليس وخافييرا جارسيا لأربع مباريات، وثلاث مباريات ومباراتين على الترتيب مع فرض غرامات تبلغ 20 ألف دولار و15 ألف دولار وعشرة آلاف دولار على الترتيب.

وعوقب المسؤولان راؤول كاسيني ومارسيلو ديلجادو من بوكا، بغرامة 30 ألف دولار مع حرمانهما من حضور مباريات الكونميبول لمدة عامين.

ولم يذكر بوكا شيئاً عن العقوبات في موقعه أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويملك الفريق مهلة سبعة أيام للتقدم بطعن ضد العقوبة.

المصرى اليوم

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