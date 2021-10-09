أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العواملة : توقع ببيع 35 ألف شقة مع نهاية العام

Print
العواملة : توقع ببيع 35 ألف شقة مع نهاية العام العواملة : توقع ببيع 35 ألف شقة مع نهاية العام

جى بي سي نيوز  :- توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، ارتفاع عدد الشقق المباعة مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة مقارنة مع 29 ألف شقة خلال عام 2020 و 33 ألف شقة في عام 2019.

وقال  : إن العام 2021 يعتبر عام التعافي في القطاع العقاري، حيث ارتفعت المساحات المرخصة بنسبة 45% مقارنة مع العامين الماضيين وعاد العديد من رجال الأعمال للإستثمار في هذا القطاع، كما وأن الطلب ارتفع من قبل المواطنين لشراء الشقق للسكن أو للإدخار ، وفق هلا اخبار .

وأضاف أن هناك زيادة في عدد المباني المباعة مقارنة بالعام الماضي بحوالي 200 مبنى على الأقل، وهو ما سيعمل على زيادة في الإيرادات بحوالي 500 مليون دينار.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية

الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو)

الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو)

عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء

عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء

شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح

شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح