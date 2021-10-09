«الرجيم» للتعافي من آثار كورونا.. طريقة جديدة لمحاربة «الوباء» وتقوية المناعة

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أدى انتشار فيروس كورونا إلى اللجوء للوجبات السريعة «المجهّزة»، كوسيلة سريعة للحصول على الطعام، مما يسبب أضرارًا بالغة للجهاز المناعي، وعلى المدى الطويل، يُصاب جسم الإنسان بالعديد من الأمراض منها السمنة، نظرًا لاحتواء تلك الأطعمة على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

وللتغلب على أعراض الوجبات السريعة واتباع حمية غذائية، يلجأ البعض إلى «الرجيم» أو الدايت لتعزيز صحة الجسم وتقوية الجهاز المناعي، وذلك بتناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالمغذيات التي يحتاجها الجسم، لفقدان الوزن دون الإضرار بصحة الجهاز المناعي، وفقا لمنظمة «اليونيسيف».

يعتقد الكثير أن خسارة الوزن مقترنة بالامتناع عن الأكل وتجويع الجسم لفترات طويلة، وأن أكلات الرجيم غير مشبعة، ولكن هذا الاعتقاد خاطىء، إذ أن العديد من الاطعمة الصحية الخاصة بالرجيم تعطي إحساسًا أكثر بالشبع وتحتوى على قيم غذائية أعلى.

أفضل أكلات للرجيم

لابد أن تحتوي الأطعمة على نسب عالية من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، والفيتامينات والمعادن، لتساعد على سد الجوع لفترات أطول، من بين تلك الأطعمة «البيض، الشوفان، الكينوا، البطاطس، الجبن القريش، الأسماك، الفواكه، المكسرات، الفشار».

الرجيم الصحي والمناعة الذاتية

إن اتباع نظام صحي وتخفيف الوزن باتباع «الرجيم» يهدف إلى تقليل الالتهاب والألم التي تسببها أمراض المناعة الذاتية، التي تأتي ضمن فئة الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي ونمط الحياة مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة.

رجيم AIP وعلاج الأمراض المزمنة

بروتوكول المناعة الذاتية «AIP» اختصار Auto-immune Protocol، يركز هذا البروتوكول على تزويد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة لتنظيم المناعة وصحة الأمعاء وتنظيم الهرمونات وشفاء الأنسجة، مع تجنب الأطعمة المصنعة والمكررة، كما يشجع على النوم الكافي والتحكم في الاجهاد.

ومن الأمثلة على الأطعمة التي يتم اتباعها خلال الرجيم وتاتي أيضا لعلاج الأمراض المزمنة اللحوم العضوية والمأكولات البحرية والخضروات الصليبية كـ «الجرجير والفجل والبروكلي والقرنبيط واللفت»، نظرًا لاحتوائها على ألياف، وفيتامين سي وحمض الفوليك، كما انها تحتوي على «الجلوكوزينولات» التي تساعد على مكافحة السرطان، وفق موقع FADIC.

الرجيم وما بعد التعافي من كورونا

يعاني المتعافون من فيروس كورونا حالة من فقدان الشهية، لذلك يلعب الرجيم الغذائي إلى سرعة التعافي من أعراض الفيروس، واستعادة صحة الجهاز المناعي، مما يعني ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي البروتينات ومنتجات الألبان إلى جانب تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، مع تجنب تناول الدهون والملح والسكريات في النظام الغذائي، طبقا لما أعلنته منظمة اليونيسيف.