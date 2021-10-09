أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم في أول يوم دراسة بالأقصر (صور)

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توافد المئات من الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، على مدارسهم، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة.

أولياء الأمور بالاقصر

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم للمدارس مع أول يوم دراسي، وسط التزام من الجميع بإرتداء الكمامات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتباع الإرشادات والنصائح الطبية ومنع التزاحم.

أولياء الأمور بالاقصر

واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، للدخول للفناء المدرسي ومنع أولياء الأمور من الدخول للحد من الزحام، وقام المدرسون بتنظيم الصفوف في أرض الطابور، ثم اصطحاب التلاميذ إلى الفصول والدخول بنظام منعا للتكدس والتزاحم ..

أولياء الأمور بالاقصر

واستعدت جميع المدارس داخل محافظة الأقصر، لإستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات، كما تم توفير غرفة عزل مجهزة بكل مدرسة للتعامل مع أي حالات مرضية أو حالات اشتباه كورونا.