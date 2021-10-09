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عروض استعراضية وعزف على الجيتار..تامر حسنى يحيى حفلا كبيرا بالأردن (صور)

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عروض استعراضية وعزف على الجيتار..تامر حسنى يحيى حفلا كبيرا بالأردن (صور) عروض استعراضية وعزف على الجيتار..تامر حسنى يحيى حفلا كبيرا بالأردن (صور)

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أحيا النجم تامر حسني ليلة أمس الجمعة حفلا ضخما بالأردن، وشهد حضور جماهيري حاشد، ووصف بأنه من أنجح وأكبر الاحتفالات الجماهيرية في تاريخ الأردن لفنان مصري، إذ تعد المرة الأولى من نوعها التي تشهد فيها الأردن هذا الحشد الجماهيري الكبير.

تامر حسني

وأشعل تامر حسنى المسرح على مدار ساعتين ونصف، وسط حماس وتفاعل الجمهور، ووصفه بحبيب الشعب الأردني وقدم تامر حسنى عروض استعراضية على المسرح أذهلت الحضور، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وظهر تامر حسنى في قمة تألقه، وأناقته، ولياقته البدنية على المسرح، وفاجأ جمهوره بدخلاته على المسرح والتى باتت تنافس حفلات الموسيقى العالمية.

وكان النجم تامر حسنى قد قام مؤخرا باحياء حفلين متتاليين في الإسكندرية،

المصرى اليوم

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