وزير خارجية إيران في بيروت.. ويعرض إنشاء معملين للطاقة

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بعد وصوله الخميس إلى بيروت، استعداد بلاده إيران لبناء معملين للطاقة في لبنان، "أحدهما في بيروت والآخر في الجنوب".

وأكد أن الشركات الإيرانية -إن أرادت لبنان ذلك- فإنها مستعدة لبناء المعملين في 18 شهرا فقط.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد وصوله بيروت: "مستعدون أيضا للمساهمة في إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت في حال طلب لبنان ذلك" ، وفق "عربي21".

وقال: "نعتبر أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل لحل كل مشاكل المنطقة، وطرد الغرباء عنها".

واستهلّ عبد اللهيان زيارته لبنان، بلقاء رئيسها ميشال عون، الذي أكّد له "دعم لبنان للجهود التي تُبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة".

وزار بعدها المسؤول الإيراني، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



ويلتقي وزير الخارجية الإيراني كذلك نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، ويعقد لقاءات في مقرّ السفارة الإيرانية مع ممثّلي الفصائل والقوى الفلسطينية أيضا.