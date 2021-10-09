أخبار عاجلة

البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور) -
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا -
رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية -
للمرة الثالثة.. محطة معالجة صرف صحي فاقوس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM -
ضبط نصف طن مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالعاشر -
«رجال سلة الأهلي» يواجه طنطا في دوري المرتبط -
بعثة الأهلي تنتهي من إجراء المسحة الطبية بالنيجر -
مران المستبعدين بالزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين في الجيمانيزيوم -
كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل -
إيطاليا تفرض شهادات التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقطاع العام والخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

28 لاعبًا في قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

Print
28 لاعبًا في قائمة غزل المحلة للموسم الجديد 28 لاعبًا في قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي غزل المحلة قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي سيخوض بها منافسات 2021/2022، وذلك بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية،.

وضمَّت القائمة 28 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: محمود رضا، عمرو شعبان، ومحمود الحضري

خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، خالد سامي، محمد عبدالرازق «بازوكا»، هاني عادل، السيد الشبراوي، يحيى حامد، محمود علاء، إيهاب سمير، ومصطفى العش.
خط الوسط: خالد الإخميمي، إبراهيم صلاح، بسام ماهر، أشرف السيد، حميد ماو، أحمد السيد، أحمد الشيخ، أحمد عفيفي، وليد مصطفى، هشام عادل، إبراهيم كونيه، باولين فوافي، ومحمد غلوش.

خط الهجوم: ماليك توريه وأحمد غنيم.
بينما تم قيد ثلاثة لاعبين من مواليد 99 من الخمسة المصرح بهم بخلاف قائمة الثلاثين لكل فريق، وهم: أحمد النادري، محمد عبدالقادر، وعبده يحيى.

وتضم القائمة التي أعلن عنها النادي أيضًا ثلاثة لاعبين من فريق 2001، تم تصعيدهم للعب مع الفريق الأول، وهم: عبدالرحمن عاطف، أمير إسماعيل، وحسام حسن.

بهذا يتبقى لفريق غزل المحلة مكانان شاغران في القائمة، يحق له أن يضيفهما لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة، يناير المقبل، بخلاف العدد المسموح به للاستبدال.
يذكر أن الفريق قد ضم 17 صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور)

البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور)

بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا

بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا

رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية

رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية

للمرة الثالثة.. محطة معالجة صرف صحي فاقوس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

للمرة الثالثة.. محطة معالجة صرف صحي فاقوس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM