28 لاعبًا في قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

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أعلن نادي غزل المحلة قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي سيخوض بها منافسات 2021/2022، وذلك بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية،.

وضمَّت القائمة 28 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: محمود رضا، عمرو شعبان، ومحمود الحضري

خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، خالد سامي، محمد عبدالرازق «بازوكا»، هاني عادل، السيد الشبراوي، يحيى حامد، محمود علاء، إيهاب سمير، ومصطفى العش.

خط الوسط: خالد الإخميمي، إبراهيم صلاح، بسام ماهر، أشرف السيد، حميد ماو، أحمد السيد، أحمد الشيخ، أحمد عفيفي، وليد مصطفى، هشام عادل، إبراهيم كونيه، باولين فوافي، ومحمد غلوش.

خط الهجوم: ماليك توريه وأحمد غنيم.

بينما تم قيد ثلاثة لاعبين من مواليد 99 من الخمسة المصرح بهم بخلاف قائمة الثلاثين لكل فريق، وهم: أحمد النادري، محمد عبدالقادر، وعبده يحيى.

وتضم القائمة التي أعلن عنها النادي أيضًا ثلاثة لاعبين من فريق 2001، تم تصعيدهم للعب مع الفريق الأول، وهم: عبدالرحمن عاطف، أمير إسماعيل، وحسام حسن.

بهذا يتبقى لفريق غزل المحلة مكانان شاغران في القائمة، يحق له أن يضيفهما لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة، يناير المقبل، بخلاف العدد المسموح به للاستبدال.

يذكر أن الفريق قد ضم 17 صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا العام.