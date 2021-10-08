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قبل ساعات من الختام.. المهرجان القومى للمسرح يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام المقبل

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قبل ساعات من الختام.. المهرجان القومى للمسرح يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام المقبل قبل ساعات من الختام.. المهرجان القومى للمسرح يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام المقبل

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قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تأجيل جائزة تصويت الجمهور لأفضل عرض مسرحي إلى الدورة المقبلة.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، إن قرار تأجيل الجائزة للعام المقبل جاء من أجل دراسة الشروط اللازمة لاطلاقها، ولوضع الضوابط والقواعد للتصويت، ولتحديد قيمة الجائزة واقرارها بلائحة المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري، يختتم فعاليات دورته الرابعة عشرة، غدا السبت 9 أكتوبر الحالى، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر إعلان العروض الفائزة بحضور معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

المصرى اليوم

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