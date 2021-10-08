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الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

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بثلاثية بمرمى البحرين

الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

حسم السعودي الأولمبي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا؛ وذلك بعدما تغلب على شقيقه المنتخب البحريني بثلاثية نظيفة مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام دور المجموعات من البطولة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الأخضر الأولمبي كل من حمد اليامي، وعبدالله رديف، ومحمد مران بالدقائق (الـ48-الـ54-الـ73) على التوالي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي متصدرًا مجموعته "الثالثة" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا برصيد 6 نقاط من فوزين؛ إذ انتصر في مباراته الأولى على منتخب سوريا أمس الأول الأربعاء بنتيجة 2-0.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي المواجهة بتشكيلة مؤلفة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى. نواف بوشل، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني وعبدالله رديف.

الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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