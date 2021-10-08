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بعد مشاركته أساسياً مع منتخب أمام ليبيا.. من هو عمر مرموش؟

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بعد مشاركته أساسياً مع منتخب مصر أمام ليبيا.. من هو عمر مرموش؟ بعد مشاركته أساسياً مع منتخب أمام ليبيا.. من هو عمر مرموش؟

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فوجئ عدد من متابعي الوطني بإشارك لاعب شتوتجارت الألماني عمر مرموش صاحب الـ 22 عام في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لمواجهة ليبيا في تصفيات لـ 2022.

ويلعب مرموش في مركز الجناح الأيسر مما جعل كيروش يفضله على نجم بيراميدز رمضان صبحي.

ويبلغ عمر مرموش من العمر 22 عام، هو لاعب كرة قدم مصري ويلعب حاليًا لنادي شتوتجارت الألماني، معاراً من فريق فولفسبورج، كما أن مرموش من ناشئين نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتوج هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016، كما اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام، ليبدأ مسيرته الاحترافيه، ولعب مرموش (22 عاما) في الموسم الماضي مع فريق سانت باولي بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

عمر مرموش - صورة أرشيفية

وانتقل مرموش لفريق شتوتجارت الألماني الموسم الحالي، على سبيل الإعارة، ليكون ضمن قائمته في البوندسليجا، الأمر الذي جعل اللاعب يتألق بشدة في أول مباراة خاضها كاملة محرزا هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة في شباك فرانكفورت.

وخلال أشهر قليلة، خطف عمر مرموش الأضواء بشدة، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع سان باولي في 21 مباراة.

حصد اللاعب المصري عمر مرموش، جائزة في الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني (بوندسليجا) على «تويتر»، فوز مرموش بلقب أفضل لاعب صاعد الشهر الفائت.

يُذكر أن عمر مرموش هو ثاني لاعب مصري يدافع عن ألوان شتوتجارت، بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب له في الفترة بين عامي 1999 و2001.

المصرى اليوم

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