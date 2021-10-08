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محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

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محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

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ألغت محكمة الاحتلال «المركزية» في القدس، اليوم الجمعة، قرارا سابقا لما تسمى «محكمة الصلح» الإسرائيلية يقضي بإتاحة «الصلوات الصامتة» لليهود في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تقدمت باستئناف على قرار محكمة الصلح، بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى.

وكانت ما تسمى «محكمة الصلح» الإسرائيلية أصدرت قرارا في السادس من أكتوبر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء «صلوات صامتة» في باحات المسجد الأقصى. وتضمن القرار أمرًا للشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة إبعاد عن المسجد صدرت بحق المستوطن المتطرف آرييه ليبو، وجاء فيه «إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة». ولاقى القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن والتي تتولى إدارة الأوقاف في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، الخميس، إن القرار الإسرائيلي «باطل». وجاء قرار المحكمة الثلاثاء بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر المنصرم وهو يؤدي صلاة صامتة في الموقع.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم. ويسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه.

واقتنعت القاضية في محكمة الصلح في القدس بلها ياهالوم بحجة الحاخام ليبو الذي قال إن أفعاله لا تنتهك القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في الموقع. كما قررت القاضية إلغاء منع ليبو من الوصول إلى باحات المسجد.

المصرى اليوم

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