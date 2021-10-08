ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا تقديم اعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في القارة الإفريقية.

وقال ماكرون في كلمة خلال القمة الإفريقية الفرنسية إن قرابة 7 من الفرنسيين مرتبطون بإفريقيا، وأضاف «نحن مدينون لإفريقيا.. هي القارة التي تبهر العالم بأسره، والتي تخيف الآخرين أحيانا»، في إشارة إلى النقاشات حول الهجرة التي تمثل بداية الحملة الرئاسية.

واستضافت مدينة مونبلييه الساحلية في جنوب شرق فرنسا يوم الجمعة القمة الفرنسية- الإفريقية الـ28، وما يميز نسخة هذه السنة هو غياب الرؤساء والزعماء الأفارقة، ويقتصر الحضور على الشباب.

والقمة التي فضل الرئيس إيمانويل ماكرون إعطاء الفرصة للشباب من المجتمع المدني الإفريقي والفرنسي لتبادل الآراء والمواقف حول قضايا عديدة، من أجل التغيير الذي يطمحون إليه، تستضيف وفودًا من 53 دولة إفريقية تضم مثقفين ورواد أعمال وفنانين ورياضيين شبابًا، إضافة إلى جمعيات من المجتمع المدني الإفريقي والفرنسي، ولن يشارك فيها أي رئيس دولة أو رجل سياسي، عدا ماكرون نفسه، حيث اكتفى بإلقاء خطاب أمام الشبان الحاضرين ظهر الجمعة قبل أن يفسح المجال لأعمال مؤتمرهم.