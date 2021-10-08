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٣٣ لاعبا في قائمة بيراميدز المحلية

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٣٣ لاعبا في قائمة بيراميدز المحلية ٣٣ لاعبا في قائمة بيراميدز المحلية

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انتهى نادي بيراميدز من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة القيد المحلية بالأمس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وباقي المنافسات المحلية والقارية.

وضمت القائمة المحلية ٣٣ لاعبا، بعد قيد اللاعبين، أحمد دعدور ومحمود صابر وفخر الدين بن يوسف وهشام محمد وحسين السيد وعبدالله مجدي ووليد الكرتي واللاعب الشاب عبدالرحمن صميدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- مهدي سليمان- أحمد دعدور- يوسف نادر «٢٠٠١»- عبدالرحمن أيمن «٢٠٠١»

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال- حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- هشام محمد- عبدالله مجدي- وليد الكرتي- صلاح الدين يحيى «١٩٩٩»- عماد ميهوب «٢٠٠١»- إبراهيم عادل «٢٠٠١»- محمود صابر «٢٠٠١»- عبدالرحمن صميدة «٢٠٠٣»

خط الهجوم: محمود وادي- محمد الجباس- ناصر منسي- فخر الدين بن يوسف

المصرى اليوم

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