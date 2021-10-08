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محافظة شمال سيناء يشهد احتفال الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

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محافظة شمال سيناء يشهد احتفال الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر محافظة شمال سيناء يشهد احتفال الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

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شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاحتفال الذى أقامه فرع ثقافة شمال سيناء بقصر ثقافة العريش ، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر .

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، على دور أهالى سيناء فى دعم قواتنا المسلحة وتحقيق النصر في أكتوبر المجيد .. مشيرا الى أن محافظة شمال سيناء كانت هى المسرح الرئيسى لحرب السادس من أكتوبر 1973 ، وأن الآباء والأجداد ضحوا فى سبيل رفعة واستقرار سيناء وحماية أرضها .. كما أنها بوابة الشرقية ، وأهل سيناء هم حراسها .

كما أكد أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهميه كبيرة ، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وقدم المحافظ التهنئة للسيد الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصرى وأبناء سيناء بذكرى الانتصار المجيدة .. محييا دماء الشهداء التى سالت على أرض سيناء من أجل تحريرها ، وطالب المحافظ أبناء سيناء بالعمل يدا بيد مع جميع أجهزة الدولة من أجل تنمية وتعمير سيناء والحفاظ على أرضها واستقرار الأمن بها .. معربا عن أمله في الاحتفال قريبا بدحر الارهاب والقضاء عليه .

ومن جانبه قدم أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء التهنئة للشعب المصرى وأبناء سيناء عامة وشمال سيناء خاصة بهذه المناسبة .

وأعلن أن احتفالات فرع ثقافة شمال سيناء تضمن العديد من الفقرات ، ومن بينها : افتتاح معرض الفن التشكيلى لفنانى سيناء ، وكذا افتتاح ورش الحكى والرسم وورش كورال الأطفال بقصر الثقافة .. الى جانب العروض الفنية والأغانى الوطنية من كورال الأطفال والفرقة الاستعراضية وفرقة الفنون الشعبية السيناوية .

ومن جهة أخرى .. تم عرض الملحمة الغنائية : " حكاية بنت اسمها روضة " لتجسيد شهداء الروضة ، وهى من تأليف وإخراج مجدى الشريف ، وتعرض للموسم الثانى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

المصرى اليوم

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