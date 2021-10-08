7 حفلات في دار الأوبرا بمناسبة عيدها الـ33 (تفاصيل)

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بعيد ميلادها 33 ببرنامج فنى ثري ومتنوع حيث يقام 7 حفلات على مسارحها المختلفة بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها في الثامنة مساء الأحد 10 أكتوبر.

وهنأت وزيرة الثقافة دار الأوبرا ورئيسها والعاملين بها من فنانين واداريين بعيد ميلاد أحد اهم منابر الفنون في مصر والوطن العربى، مؤكدة أنها أحد مفردات قوى مصر الناعمة وتشارك منذ افتتاحها في إثراء الحياة الإبداعية بما تقدمه من مواد فنية جادة، مشيرة انها نجحت في مد جسر هام للتواصل الفنى والثقافى مع مختلف دول العالم.

وقال الدكتور مجدى صابر إن برنامج الاحتفالات يضم مجموعة من الأشكال الفنية المميزة فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمصاحبة اروكسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اليو اورتشيللو ومشاركة كورال اوبرا القاهرة حفلا من إخراج حازم طايل يتضمن مقتطفات من أشهر الاوبرات العالميه منها صلاة الغروب الصقلية- التراڤاتورى- ريجوليتو إلى جانب مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الاولى التي قدمت عام ١٨٧٢ لڤيردى ،قوة المصير- الاميرة الغجرية لكولمان، حلاق اشبيليه لروسينى ولابوهيم لبوتشينى.. أداء السوبرانو ايمان مصطفى- منى رفله- داليا فاروق- سلمى الجبالى، ميتزوسوبرانو چولى فيظي -ليلى ابراهيم -باص رضا الوكيل -باريتون عزت غانم -عماد عادل -مصطفى محمد -تينور هانى الشافعى -وليد كريم -عمرو مدحت

و يقام على مسرح النافورة حفلا تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي يضم مختارات من اشهر المؤلفات التي ابدعها كبار الملحنين يؤديها كل من ياسر سليمان، أحمد عفت، صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

وعلى المسرح الصغير تعزف مجموعة الاوبرا لموسيقى الحجرة عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي شكلت جزء من تاريخ هذا النوع من الفنون

اما مسرح الجمهورية يستضيف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومى لثقافة الطفل يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

و على مسرح معهد الموسيقي العربية وضمن سلسلة حفلات كلثوميات تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي نخبة من الروائع الغنائية لكوكب الشرق ام كلثوم يؤديها كل من رحاب عمر وغاده آدم

و على مسرحى سيد درويش «أوبرا الأسكندرية» وأوبرا دمنهور يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلين لفصول كورال الأطفال تدريب الدكتور محمد حسني، الغناء العربي تدريب الدكتور وليد حيدر وذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت هيام يتضمنان كوكبة من المؤلفات الغنائية الشهيرة.



المعروف ان دار الأوبرا المصرية افتتحت في 10 اكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالاسكندرية ومسرح اوبرا دمنهور بالبحيرة وتم استحداث مسرح النافورة الجديد لينضم إلى منظومة العمل بها،ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية في مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية كما اتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالاضافة إلى الفنون الجادة الراقية التي تختص بتقديمها من باليه واوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى اصبحت درة قلاع الفنون الجادة في مصر والوطن العربى وقارة افريقيا وامست احد العلامات المميزة في تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من امكانات فنية وبشرية .