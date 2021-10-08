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منتخب ضد ليبيا .. التشكيل والقنوات الناقلة والبث المباشر

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منتخب مصر ضد ليبيا .. التشكيل والقنوات الناقلة والبث المباشر منتخب ضد ليبيا .. التشكيل والقنوات الناقلة والبث المباشر

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تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الذي جاء خلفًا لحسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويعمل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي على مواصلة الأداء الجيد الذي ظهر به فرسان المتوسط في الفترة الأخيرة والوصول إلى العلامة الكاملة حتى الآن، عكس توقعات الكثير من الخبراء والمتابعين للساحرة المستديرة في القارة السمراء.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية.

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وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية ، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

ويوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بث مباشر لمباراة مصر وليبيا عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

كما يقدم المصري اليوم لزواره وعشاق المصري خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

شهدت القائمة النهائية للفراعنة أمام فرسان المتوسط العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها خروج لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف إلى جانب استدعاء أحمد فتحي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وذلك بعدما ظهر بحالة بدنية جيدة خلال الحصص التدريبية الأخيرة والاطمئنان على سلامته بإجراء فحوصات طبية.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح، سيحاول كيروش الحفاظ على التفاهم الذي ظهر به الرباعي خلال المباريات الأخيرة في ولاية البدري.

خط الوسط الدفاعي: من المتوقع أن يُسند كيروش مهمة التأمين الدفاعي في وسط الميدان إلى الثنائي طارق حامد ومحمد النني.

خط الوسط الهجومي: أصبح مركز صانع اللعب متاحًا لتواجد عبدالله السعيد بعد خروج أفشة من القائمة، فيما سيتواجد رمضان صبحي كجناح أيسر والنجم العالمي محمد صلاح كجناح أيمن.

قلب الهجوم: يتمتع مصطفى محمد لاعب المعار إلى جالاتا سراي التركي، بثقة الجهاز الفني لمنتخب وهو المؤهل لقيادة خط الهجوم أمام ليبيا في ظل غياب محمد شريف.

ترتيب مصر وليبيا في التصفيات المونديالية

يحتل منتخب ليبيا قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة فيما يتواجد منتخب مصر في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

المصرى اليوم

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