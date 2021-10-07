كارتيرون ردًا على أزمة القيد: سأفعل مثل جوارديولا

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قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لم يتفاجأ بقرار المحكمة الرياضية بمنع الفارس الأبيض من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف كارتيرون: «سأفعل مثل جوارديولا وسأذهب بنفسي لمشاهدة قطاع الناشئين بـ الزمالك ورؤية اللاعبين الجيدين القادرون على التواجد في الفريق الأول».

وواصل الفرنسي صاحب الـ51 عاما: «قرار منع القيد حرمنا من تواجد 3 لاعبين لكن بالتأكيد لدينا غيرهم الكثير والبدائل المناسبة، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة»

كما أشاد كارتيرون بالدور الذي تقوم به اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية تحت قيادة حسين لبيب، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورت.