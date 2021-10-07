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كشفت صحية دايلي ميل البريطانية عن خبر سعيد لجماهير نيوكاسل يونايتد عقب سيطرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أغلبية أسهم النادي في صفقة تجاوزت 300 مليون باوند دفعها تحالف السعودي البريطاني لشراء نادي البريميرليج.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الوضع المالي المسقر الذي تركه المالك السابق، مايك أشلي، للنادي، سيتيح لهم الإنفاق بغزارة في سوق الانتقالات بداية من يناير القادم.

التحالف الذي استحوذ على النادي يتم تمويله من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو ما يعطي مؤشرات قوية نحو عملية اعادة تأسيس فريق قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في فترة تتراوح بين 4 لـ 5 سنوات، على غرار ما حدث لنادي مانشستر سيتي في عام 2008 مع وصول المُلاك الإماراتيين الحاليين.

ولذلك يتوقع الجميع أن تتحرك الإدارة الجديدة لنادي البريميرليج في سوق الانتقالات المقبل، وجاء تقرير دايلي ميل ليزيد من صحة تلك التكهنات، حيث أوضح التقرير أن نيوكاسل في موقف مالي يسمح له بإنفاق ما يزيد عن 200 مليون باوند خلال الفترة من الآن وحتى موسم 2023/2024، دون التعرض لأي متاعب مع قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تنص على أن لا تتجاوز الخسائر 105 ملايين باوند على مدار فترة ثلاث سنوات.

وحقق نيوكاسل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارباح بقيمة 38 مليون باوند بجانب صرف ما يزيد على 50 مليون باوند خلال نفس الفترة على البنية التحتية والأكاديمية، وكل ذلك معفي من حسابات قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما سيفتح الطريق أمام الإدارة الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في أقرب فترة انتقالات بشكل قوي ودون قلق، نحو بداية مشروع قوة كروية جديدة في البريميرليج والكرة الأوروبية.