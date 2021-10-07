الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تطلق مبادرة «شهيدنا حي»

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أطلق نادي القيادات الشبابية بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة «شهيدنا حي» لتخليد ذكرى اسماء الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسماح لويزو، رئيس نادي القيادات الشبابية، تخليدًا لذكراه مما لها الأثر النفسي على أهل الشهيد والتي تعتبر بداية لسلسلة من المبادرات التي ستقوم بها المحافظة تخليدًا لذكرى شهدائنا من أبناء الوطن الجيش والشرطة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالمشاركة الشبابية لأحياء ذكرى شهداء المحافظة من الجيش والشرطة لرد جزء من الجميل لهم وتقديم حياته فداءً للوطن، مؤكداً أن الأعمال التي يقوم بها الشباب دليلاً على وطنيتهم وحبهم لمصر، وأنهم قادرون على تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن نادي القيادات الشبابية يطمح إلى استغلال القيادات الشبابية بالمحافظة للمساهمة في رفع حالة الوعي والانتماء والأفكار المجتمعية البناءه، موضحاً أن نادي القيادات الشبابية هو أحد أحدث برامج وزارة الشباب والرياضة لتمكين شباب مصر شباب الجمهورية الجديدة، حيث شملت المبادرة مجموعة محاضرات وورش عمل لتعزيز احساس الانتماء اضافة إلى زرع أشجار ونخيل تحمل أسماء الشهداء وذلك لتخليد ذكراهم وتضحياتهم من أجل الوطن،

قالت سماح لويزو، رئيس نادي القيادات الشبابية، أن المبادرة تهدف في الأساس لإحياء ذكرى شهدائنا وتضحياتهم وتخليد أسمائهم في كافة ميادين وحدائق المحافظة من خلال زرع نخيل وأشجار تحمل شارتهم الاسمية.

وأوضحت أن المبادرة تشمل محاضرات وورش عمل داخل مراكز شباب المحافظة عن المواطنة، وذلك لترسيخ الانتماء لدى النشء والشباب، يهدف النادي إلى بناء قاعدة من القيادات الشبابية المتميزة من خلال التدريب والتأهيل وبرامج للمعايشة وتبادل الخبرات والذي يتم تفعيله بمحافظة كفر الشيخ.

يذكر أن.. نفذ المبادرة شباب نادي القيادات الشبابية بكفر الشيخ وعدد من العاملين بالشباب والادارة بإدارة بلطيم، جاء ذلك بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وجاء ذلك بحضور عطية رمضان، النائب الأول لنادي القيادات الشبابية بكفرالشيخ، والاء الجندي، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والدولية، وعبدالرحمن أسعد، رئيس لجنة المشروعات والمبادرات، ومحمود شلبي، من فريق لجنة التنظيم، وعدد من القيادات التنفيذية.