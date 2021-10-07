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سفارة بالنرويج تحتفل بسمر حمزة صاحبة برونزية بطولة العالم للمصارعة

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سفارة مصر بالنرويج تحتفل بسمر حمزة صاحبة برونزية بطولة العالم للمصارعة سفارة بالنرويج تحتفل بسمر حمزة صاحبة برونزية بطولة العالم للمصارعة

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احتفلت السفارة المصرية بأوسلو بالبطلة المصرية سمر حمزة الحاصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة- سيدات تحت وزن 76 كجم التي أقيمت في العاصمة النرويجية خلال الفترة من ٤ إلى ٧ أكتوبر الجارى.

وقام السفير عمرو رمضان سفير جمهورية العربية لدى النرويج والسيدة حرمه بإستقبال اللاعبة المصرية ومدربها الكابتن محمد طلبة الأدوش المدير الفنى للمنتخب المصرى على حفل عشاء بدار السكن بهذه المناسبة، حيث أعرب السفير عن فخره بالبطلة المصرية التي استطاعت تحقيق إنجاز كبير يحسب لها وللرياضة المصرية ككل، وتمنى لها التوفيق في البطولات القادمة لتستمر مثلا يحتذى به.

وأعرب السفير عمرو رمضان عن اعتزازه الشخصى لأن يرى ابنة من أبناء مدينته الإسكندرية تحقق الإنجاز الكبير حيث أنها أول ميدالية في تاريخ مصر على مستوى بطولات السيدات في المصارعة، والأولى منذ عام ٢٠٠٦ بالنسبة للرجال والسيدات.

وتواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع السفير المصرى، وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه السفارات المصرية نيابة عن الدولة للأبطال المصريين أثناء تمثيلهم لمصر في الخارج في المناسبات الرياضية الدولية المختلفة، كما تواصل مع البطلة المصرية لتهنئتها بالإنجاز الجديد وتمنى لها التوفيق في البطولات القادمة مؤكداً دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضيين المصريين خاصة الموهوبين منهم.

المصرى اليوم

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