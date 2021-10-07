بلجيكا ضد فرنسا : عودة تاريخية رائعة للديوك ضد الشياطين الحمر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بلغ المنتخب الفرنسي نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020/2021، بعد أن تغلب على المنتخب البلجيكي بنتيجة 3-2 في مباراة احتضنها ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول مع تقدمه بنتيجة 2-0 عن طريق يانيك كاراسكو وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 37 و40 على التوالي.

وقلص المنتخب الفرنسي النتيجة لفارق هدف عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 62.

وأنصفت تقنية الVAR منتخب الديوك بإحتساب ركلة جزاء لأنطوان جريزمان، ترجمها كيليان مبابي في الدقيقة 69، ليعدل النتيجة.

وسجل منتخب الشياطين الحمر هدفًا قاتلًا في الدقيقة 87 عن طريق روميلو لوكاكو، لكن مجددًا تقنية الVAR تدخلت بقرار هام وألغت الهدف بسبب تسلل المهاجم البلجيكي.

وفي الدقيقة 90، سجل الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز هدفًا قاتلًا بعد تسديدة صاروخية، ليقود منتخب الديوك لعودة تاريخية في النتيجة ويرسلهم إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب إسبانيا على لقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

رجل المباراة:

حصل كيليان مبابي على جائزة رجل المباراة من يويفا بعد ادائه الكبير في المباراة بتسجيله الهدف الثاني (ركلة جزاء) وصناعته الهدف الأول.

مبابي كذلك أكمل 9 مراوغات بنجاح ضد منتخب بلجيكا، وهو عدد مراوغات يفوق اجمالي المراوغات الناجحة للاعبين الـ27 الآخرين الذين شاركوا في المباراة (7).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح روميلو لوكاكو أول لاعب أوروبي يسجل 68 هدفًا دوليًا مع المنتخب الأول قبل بلوغه عامه الـ29، منذ جيرد مولر مع منتخب ألمانيا في عام 1974.

- هدف يانيك كاراسكو هو أول هدف دولي له مع منتخب بلجيكا منذ نوفمبر 2019.

- منتخب فرنسا تأخر بهدفين دون مقابل مع نهاية الشوط الأول في مباراة رسمية تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب للمرة الثانية فقط، بعد مواجهة منتخب تركيا في 2019.

- أصبح كيليان مبابي أصغر لاعب فرنسي يخوض 50 مباراة دولية بعمر 22 عامًا و291 يومًا، محطمًا الرقم القياسي السابق المدون باسم كريما بنزيما (24 عامًا و240 يومًا).

- كريم بنزيما سجل هدفه الدولي رقم 32 ليتجاوز زين الدين زيدان (31) ويصبح الهداف التاريخي السادس للمنتخب الفرنسي.

- أصبح كيليان مبابي (22 عامًا و291 يومًا) أصغر لاعب أوروبي يسجل هدفه الثامن عشر الدولي مع المنخب الأول منذ كريستيانو رونالدو (22 عامًا و198 يومًا) مع منتخب البرتغالي في 2007.

- مبابي هو أصغر لاعب فرنسي يسجل 18 هدفًا دوليًا مع المنتخب الأول منذ ميشيل بلاتيني في عام 1982.

- ثيو هيرنانديز سجل هدفه الدولي الأول على الإطلاق.

- منتخب فرنسا عاد من تأخره بفارق هدفين في الشوط الأول خلال مباراة رسمية إلى الفوز للمرة الأولى في تاريخه.

- منتخب بلجيكا خسر مباراة تفوق في نتيجتها بفارق هدفين للمرة الثالثة خلال القرن الحالي بعد الخسارة ضد سويسرا في 2018 بنتيجة 5-2 (دوري الأمم الأوروبية 2018/2019) والخسارة من اليونان في 2002 بنتيجة 3-2.