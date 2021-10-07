«كان هيغمى عليا».. محمد هنيدي يكشف أصعب مشاهده في «فول الصين العظيم»

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كشف الفنان محمد هنيدي، عن أصعب مشاهده في فيلم «فول الصين العظيم».

قال أثناء لقائه في برنامج «معكم»، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاسة CBC: «أصعب مشهد أكشن، هو مشهد في فيلم فول الصين العظيم، لما طرت أنا والبنت 25 متر وورانا القنبلة بتفرقع، وأنا كنت قلقان من المشهد دا من وقت قراءتي للسيناريو، والقنبلة والله كانت حقيقة وحسيت بالصهد بتاعها فوق».

وأضاف: «كنت متوتر والناس كلها بطبطب عليا، و4 كاميرات والدنيا كانت مشدودة أوى، وقولت أخرج بره اللوكشين أهدأ واجي، وخرجت ومشيت بعيد والدنيا ليل وضلمة».

وتابع: «فجأة وأنا ماشي لقيت واحد طويل وأسمر وعريض، وبيقولي (إنما المؤمنون إخوة)، وقتها لساني اتشل وقلت له: (ونعم بالله)، وكان هيغمى عليا».