ظهير إنبي ينضم لسيراميكا كليوباترا

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نجح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، في حسم التعاقد مع محمود نعيم، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتوصل مسؤولو سيراميكا كليوباترا، لاتفاق مع ادارة انبي، بشأن الحصول على خدمات محمود نعيم، لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة بنية البيع، قبل ساعات من الف باب الانتقالات الصيفية، وذلك بناءً على رغبة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 7 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري وعمرو الحلواني، ظهير ايسر اسوان.