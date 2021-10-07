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فاركو يعلن تعاقده مع أحمد شريف

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فاركو يعلن تعاقده مع أحمد شريف فاركو يعلن تعاقده مع أحمد شريف

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أعلن نادى فاركو قبل غلق باب القيد مساء اليوم تعاقده مع أحمد شريف مهاجم وادي دجلة ومنتخب للشباب بعقد لمدة 5 مواسم، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى.

وبعد انضمام شريف أصبح عدد الصفقات 21 استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادمًا من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادمًا من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالإضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

المصرى اليوم

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