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تحويلات مرورية وغلق لتنفيذ أعمال تطوير محور الشهيد في القاهرة

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تحويلات مرورية وغلق لتنفيذ أعمال تطوير محور الشهيد في القاهرة تحويلات مرورية وغلق لتنفيذ أعمال تطوير محور الشهيد في القاهرة

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال تطوير محور الشهيد ومن ضمنها إجراء أعمال التوسعة لكوبرى الواحة أعلى محور الشهيد، ما يستلزم الغلق الكلى لمحور الشهيد أسفل كوبرى الواحة للإتجاه القادم من ميدان محمد زكى تجاه مستشفى الشرطة لرفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبرى، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية يميناً مطلع كوبرى الواحة تجاه محور محمد على فهمى فتجاوز جزيرة المنتصف والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على مرحلتين: ىالأولى: من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 الجارى وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 10 الجارى، والثانية: من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 13 الجارى وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 17 الجارى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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