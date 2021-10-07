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محمد علي خير: المؤسسة العسكرية أنجبت لنا لينقذ البلاد من الإرهاب

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محمد علي خير: المؤسسة العسكرية أنجبت لنا السيسي لينقذ البلاد من الإرهاب محمد علي خير: المؤسسة العسكرية أنجبت لنا لينقذ البلاد من الإرهاب

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أشاد الإعلامي محمد علي خير، بخطاب الرئيس عبدالفتاح في احتفالات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، خاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على دور الرئيس الراحل أنور السادات في أن يسود السلام وتستقر البلاد، وذلك بعد حرب مشرفة خاضها الجيش المصري ضد العدو الإسرائيلي.

وقال «خير»، خلال برنامجه «المصري أفندي» الذي يُبث عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي نصر الراحل أنور السادات في حديثه، وأكد أنه رئيس كان لديه بصيرة ووعي بالمستقبل، لذلك أقدم على إبرام اتفاقية السلام بعد الانتصار في حرب أكتوبر.

واعتبر مقدم برنامج «المصري أفندي»، ما قاله الرئيس السيسي لا ينم سوى عن عقلية عسكرية لديها دراية حقيقية بأصول الحكم والرجال الحقيقيين، لذلك وصف الرئيس أنور السادات بأنه «سابق عصره».

وأشار محمد علي خير إلى أن المؤسسة العسكرية كما أنجبت أنور السادات بعقليته العسكرية العميقة، فهي أيضًا أنجبت الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنقذ البلاد من إرهاب الجماعات المتطرفة التي كانت تسعى للسيطرة على البلاد.

المصرى اليوم

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