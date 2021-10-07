أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة -
مختبرات "الغذاء والدواء" تُجري 8400 تحليل مخبري خلال سبتمبر -
"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا -
ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
التفاصيل الكاملة لاحداث لبنان .. 6 قتلى و50 مصابا فى اشتباكات بلبنان والجيش يحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ثقافة الجيزة تحتفل باتتصارات 6 أكتوبر

Print
ثقافة الجيزة تحتفل باتتصارات 6 أكتوبر ثقافة الجيزة تحتفل باتتصارات 6 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن احتفالات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة «في 6 ساعات» التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نظم فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

وبحسب بيان، الخميس، أقام قصر ثقافة البدرشين ندوة ثقافية دارت حول «انتصارات حرب الست ساعات»، بجانب ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن النصر، بالإضافة إلى عرض بروجيكتور لافلام وثائقية عن ابطال حرب اكتوبر، كما قدمت مكتبة الاقواز فيلم تسجيلى عن أحد ابطال حرب أكتوبر، وهو البطل المقاتل عبدالمعطى عيسى صائد الدبابات، وورشة فنون تشكيلية، مع محاضرة تناولت أسباب ونتائج حرب اكتوبر، وعرض تنورة التراثية.

وقدمت مكتبة دور التربية ورشة حكى عن «حرب أكتوبر»، وورشة فنية لرسومات تعبر عن حرب أكتوبر، وورشة لتعليم فن الاوريجامى، بجانب عروض فنون شعبية، ومواهب الغناء، بالإضافة إلى عرض بروچيكتور لفيلم وثائقى عن «حرب أكتوبر».

وعقد بيت ثقافة زنين ورشة حكي دارت حول انتصارات اكتوبر المجيدة، بجانب ورشة فنون تشكيلية، وفقرة التنورة التراثية، مع مسابقة ثقافية وتوزيع قصص قطر الندى، بينما قدمت مكتبة أطفيح اسكتش غنائي لمواهب المكتبة بعنوان «في حب » وفقرة مواهب إلقاء الشعر، فيما قدم بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي عن نصر أكتوبر، بجانب ورشة فنون تشكيلية، مع مسابقة في المعلومات العامة، وعرض عرائس ديزني، وبمكتبة الطلبة نفذت ماكيت مصغر لخط بارليف وساحة حرب أكتوبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين

وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين

المصري للدراسات : الموازنة تخل بالمعايير الدولية و الرقابة عليها من البرلمان محدودة

المصري للدراسات : الموازنة تخل بالمعايير الدولية و الرقابة عليها من البرلمان محدودة

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم