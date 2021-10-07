ثقافة الجيزة تحتفل باتتصارات 6 أكتوبر

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ضمن احتفالات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة «في 6 ساعات» التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نظم فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

وبحسب بيان، الخميس، أقام قصر ثقافة البدرشين ندوة ثقافية دارت حول «انتصارات حرب الست ساعات»، بجانب ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن النصر، بالإضافة إلى عرض فيديو بروجيكتور لافلام وثائقية عن ابطال حرب اكتوبر، كما قدمت مكتبة الاقواز فيلم تسجيلى عن أحد ابطال حرب أكتوبر، وهو البطل المقاتل عبدالمعطى عيسى صائد الدبابات، وورشة فنون تشكيلية، مع محاضرة تناولت أسباب ونتائج حرب اكتوبر، وعرض تنورة التراثية.

وقدمت مكتبة دور التربية ورشة حكى عن «حرب أكتوبر»، وورشة فنية لرسومات تعبر عن حرب أكتوبر، وورشة لتعليم فن الاوريجامى، بجانب عروض فنون شعبية، ومواهب الغناء، بالإضافة إلى عرض بروچيكتور لفيلم وثائقى عن «حرب أكتوبر».

وعقد بيت ثقافة زنين ورشة حكي دارت حول انتصارات اكتوبر المجيدة، بجانب ورشة فنون تشكيلية، وفقرة التنورة التراثية، مع مسابقة ثقافية وتوزيع قصص قطر الندى، بينما قدمت مكتبة أطفيح اسكتش غنائي لمواهب المكتبة بعنوان «في حب مصر» وفقرة مواهب إلقاء الشعر، فيما قدم بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي عن نصر أكتوبر، بجانب ورشة فنون تشكيلية، مع مسابقة في المعلومات العامة، وعرض عرائس ديزني، وبمكتبة الطلبة نفذت ماكيت مصغر لخط بارليف وساحة حرب أكتوبر.