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واشنطن تتهم قائدا سابقا في طالبان بقتل جنود أمريكيين عام 2008

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واشنطن تتهم قائدا سابقا في طالبان بقتل جنود أمريكيين عام 2008 واشنطن تتهم قائدا سابقا في طالبان بقتل جنود أمريكيين عام 2008

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أكدت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين اتحادية في نيويورك كشفت لائحة اتهامات بحق قائد سابق في حركة «طالبان» الأفغانية، شملت قتل جنود أمريكيين عام 2008.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «حاجي نجيب الله الذي سبق اتهامه عام 2008 بخطف صحفي أمريكي، اتهم أيضا اليوم، بشن هجمات في العام ذاته على جنود أمريكيين في أفغانستان».

وأضافت: «نجم عن هذه الهجمات مقتل 3 جنود أمريكيين ومترجمهم الأفغاني وكذلك إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية».

وفي منتصف إبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان قبل حلول الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة في عام 2001 ونفذها تنظيم «القاعدة» الذي كان يتخذ من أفغانستان معقلًا له إبان حكم «طالبان».

المصرى اليوم

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