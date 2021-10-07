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مجلة «التايم» تنشر صورة لزوكربيرج مع اقتراح لحذف منصة «فيسبوك»

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مجلة «التايم» تنشر صورة لزوكربيرج مع اقتراح لحذف منصة «فيسبوك» مجلة «التايم» تنشر صورة لزوكربيرج مع اقتراح لحذف منصة «فيسبوك»

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نشرت مجلة «التايم» الأمريكية على غلاف عددها الأخير صورة لمؤسس موقع «فيسبوك»، مارك زوكربيرج، مع اقتراح لحذف الشبكة الاجتماعية.

وذيلت المجلة الأمريكية المنشور بعبارة: «فيسبوك لن يصلح نفسه»، فيما تم ضبط توقيت غلاف العدد الجديد ليتزامن مع إصدار مقال عن الاتهامات الموجهة للشركة، والذي ظهر هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وعقد المجلس الثلاثاء الماضي، جلسة استماع حول «سلامة الأطفال على الإنترنت» للموظفة السابقة في الشبكة فرانسيس هوجن، التي أشارت إلى أن «الشركة كانت على علم بالمشاكل النفسية التي تسببها شبكاتها الاجتماعية، وخاصة إنستجرام، لأطفال في سن المراهقة، لكنها لم تتخذ إجراءات لتصحيح الممارسات الضارة»، مؤكدة أنه «على العكس من ذلك، تم تشجيعهم لأنهم زادوا من تفاعل المستخدم».

من جهته، اعتبر زوكربيرج الادعاءات بأنها «كاذبة».

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه يمكن للمشرعين استخدام الاتهامات ضد عملاق الإنترنت لتشديد المراقبة على أنشطته.

المصرى اليوم

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