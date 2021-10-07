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الخميس المميز رياضيًا .. تتألق قاريًا وتتصدر الصحف عالميًا

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الخميس المميز رياضيًا .. السعودية تتألق قاريًا وتتصدر الصحف عالميًا الخميس المميز رياضيًا .. تتألق قاريًا وتتصدر الصحف عالميًا

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شهد اليوم الخميس عددا من النجاحات الرياضية في المملكة العربية خاصة فيما يتعلق بكرة القدم من حيث النتائج الرسمية والخطوات التسويقية على الساحة الأوروبية.

ويستعرض المصري اليوم في التقرير التالي أبرز ما جاء في المملكة كرويًا:

قامت مجموعة اقتصادية يقودها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

ويعد القرار السعودي خطوة مهمة نحو دخول الاستثمار الرياضي الأوروبي من خلال التواجد في الدوري الأقوى عالميًا في العقود الأخيرة «البريميرليج» وعبر نادي يمتلك تاريخيًا عريقًا وجماهير عاشقة.

لمتابعة المزيد: رسميًا.. نيوكاسل يتزين باللون الأخضر السعودي

الفوز التاريخي على اليابان

جماهير السعودي

تمكن الأخضر من تحقيق فوز تاريخي على ضيفه الياباني بهدف دون رد سجله فراس البريكان في الدقيقة 70، من مباراة الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2022.

اقرأ ايضًا: منتخب السعودية يحقق إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز على اليابان

المنتخب السعودي تصدر جدول ترتيب المجموعة رفقة أستراليا بالعلامة الكلامة (9) كما أنه أصبح أول منتخب عربي يهزم الساموري في التصفيات المونديالية في مناسبتين.

الحضور الجماهيري والتنظيم الرائع

ظهر ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بصورة مبهرة خلال لقاء المنتخب الأول اليوم، خاصة في ظل التواجد الجماهيري الذي تجاوز الـ50 ألف في سابقة مشرفة.

للمزيد:: الجوهرة تشع بالأخضر.. السعودية تهزم اليابان بهدف البريكان

وسبق اللقاء تحضيرات منظمة بداية من الحجز الإلكتروني لمقاعد المشاهدين، مرورًا بالتأكد من حصول الوافدين إلى الملعب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وانتهاءً بالتنسيق والمتابعة المستمرة.

المصرى اليوم

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