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شهد اليوم الخميس عددا من النجاحات الرياضية في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بكرة القدم من حيث النتائج الرسمية والخطوات التسويقية على الساحة الأوروبية.

ويستعرض المصري اليوم في التقرير التالي أبرز ما جاء في المملكة كرويًا:

قامت مجموعة اقتصادية يقودها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

ويعد القرار السعودي خطوة مهمة نحو دخول الاستثمار الرياضي الأوروبي من خلال التواجد في الدوري الأقوى عالميًا في العقود الأخيرة «البريميرليج» وعبر نادي يمتلك تاريخيًا عريقًا وجماهير عاشقة.

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الفوز التاريخي على اليابان

جماهير المنتخب السعودي

تمكن الأخضر من تحقيق فوز تاريخي على ضيفه الياباني بهدف دون رد سجله فراس البريكان في الدقيقة 70، من مباراة الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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المنتخب السعودي تصدر جدول ترتيب المجموعة رفقة أستراليا بالعلامة الكلامة (9) كما أنه أصبح أول منتخب عربي يهزم الساموري في التصفيات المونديالية في مناسبتين.

الحضور الجماهيري والتنظيم الرائع

ظهر ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بصورة مبهرة خلال لقاء المنتخب الأول اليوم، خاصة في ظل التواجد الجماهيري الذي تجاوز الـ50 ألف في سابقة مشرفة.

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وسبق اللقاء تحضيرات منظمة بداية من الحجز الإلكتروني لمقاعد المشاهدين، مرورًا بالتأكد من حصول الوافدين إلى الملعب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وانتهاءً بالتنسيق والمتابعة المستمرة.