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المصري يفوز على البنك الأهلي بهدفين

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المصري يفوز على البنك الأهلي بهدفين المصري يفوز على البنك الأهلي بهدفين

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فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في رابع المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله إسلام جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 44، احتسبها حكم المباراة، نتيجة تعرض مصطفى سلطان للعرقلة داخل منطقة الجزاء،

ونجح زياد فرج في اضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدما تابع كرة أحمد الشيخ المرتدة من الدفاع ليقابلها زياد فرج قوية تسكن الزاوية العليا للحارس، محرزًا الهدف الثاني للمصري.

ودفع معين الشعباني، المدير الفني للمصري في الشوط الثاني بالعديد من التغييرات بهدف الاطمئنان على كافة اللاعبين واكسابهم التناغم فيما بين بعضهم البعض.

المصرى اليوم

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