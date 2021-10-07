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موسيماني يحسم موقف الأهلي من التعاقد مع فرجاني ساسي

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موسيماني يحسم موقف الأهلي من التعاقد مع فرجاني ساسي موسيماني يحسم موقف الأهلي من التعاقد مع فرجاني ساسي

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يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف النادي الأحمر من التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط السابق والدحيل القطري الحالي .

ويأتي ذلك بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن فريقه، وعرض وكلاء اللاعبين فرجاني ساسي على مسؤولي الاهلي، للتعاقد مع في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم موسيماني موقفه سواء برفض التعاقد أو الموافقه في حال رحيل اللاعب وذلك خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبله في يناير القادم.

يذكر أن الأهلي دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع كل من كريم فؤاد وحسام حسن والموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب افريقي بيرسي تاو.

المصرى اليوم

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