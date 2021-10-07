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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين قبل المواجهة الهامة أمام توسكر الكيني في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 16 أكتوبر الجاري، حيث شرح برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وأهم الأهداف التي سيتم العمل عليها.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.