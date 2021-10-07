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مران .. جلسة خاصة بين كارتيرون وشيكابالا

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مران الزمالك .. جلسة خاصة بين كارتيرون وشيكابالا مران .. جلسة خاصة بين كارتيرون وشيكابالا

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق خلال مران اليوم الخميس.

وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة اللاعب الفنية والبدنية، حيث شهدت الجلسة حديث سريع عن الفترة المقبلة وارتباط الفريق بمواجهة توسكر الكيني في دوري الأبطال.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

المصرى اليوم

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