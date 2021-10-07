رسميًا .. نيوكاسل يتزين باللون الأخضر السعودي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» عن استحواذ مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك في بيان رسمي اليوم الخميس.

اقرا ايضًا: مباريات الدوري الإنجليزي اليوم: فوز ليدز على واتفورد .. وولفرهامبتون يهزم نيوكاسل

وكانت هناك عدة تقارير قد أكدت في وقت سابق على رغبة المملكة العربية السعودية في مواصلة الاستثمار الرياضي من خلال التواجد في الدوري الأشهر عالميًا.

ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بتطوير النادي تسويقيًا وكرويًا من خلال التعاقد مع صفقات مميزة جديدة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الغنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط وذلك بعد مرور 7 جولات من البريميرليج.