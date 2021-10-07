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رسميًا .. نيوكاسل يتزين باللون الأخضر السعودي

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رسميًا .. نيوكاسل يتزين باللون الأخضر السعودي رسميًا .. نيوكاسل يتزين باللون الأخضر السعودي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» عن استحواذ مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في على نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك في بيان رسمي اليوم الخميس.

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وكانت هناك عدة تقارير قد أكدت في وقت سابق على رغبة المملكة العربية السعودية في مواصلة الاستثمار الرياضي من خلال التواجد في الدوري الأشهر عالميًا.

ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بتطوير النادي تسويقيًا وكرويًا من خلال التعاقد مع صفقات مميزة جديدة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الغنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط وذلك بعد مرور 7 جولات من البريميرليج.

المصرى اليوم

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