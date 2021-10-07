كيروش يؤكد جاهزية الشناوي لمواجهة ليبيا

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أصبح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، جاهزًا لخوض مباراة الفراعنة أمام ليبيا غدًا الجمعة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقال المدرب كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي: «الحارس محمد الشناوي جاهز للمشاركة أمام ليبيا والإصابة التي تعرض لها تحدث أحيانًا في التدريبات».

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة عضلية في مران الثلاثاء، قبل أن يقوم بعدد من الفحوصات الطبية التي أثبتت جاهز اللاعب للمشاركة.

ويستعد منتخب مصر لخوض لقاء ليبيا غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويحتل الفراعنة وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة، فيما تتواجد الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.