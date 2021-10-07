أخبار عاجلة

وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا -
«السياحة» تعلن عودة مقتنيات معرض ملوك الشمس إلى القاهرة -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات -
ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية -
مايا مرسي عن قضايا التحرش : ناخذ بتحقيقات النيابة وليس ما تتداوله السوشيال ميديا -
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك -
البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم -
السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا -
أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مران .. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

Print
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات مران .. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي غدا الجمعة على ملعب النادي.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

قرار هام من كارتيرون لمستبعدي الزمالك من مباراة توسكر

قرار هام من كارتيرون لمستبعدي الزمالك من مباراة توسكر

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور