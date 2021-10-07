لينكر يرشح ميسي للكرة الذهبية ويتحدث عن المقارنة مع مارادونا

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رشح جاري لينكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021، متقدمًا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريستيانو رونالدو وآخرين.

كان ميسي صاحب الـ 34 عامًا: النجم الأول في تشكيلة ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، حيث حصل على أول لقب كبير له على الإطلاق مع منتخب بلاده، خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا، وخاض ميسي 7 مباريات، استطاع خلالها تسجيل أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، حيث تصدّر الأضواء في البطولة التي أقيمت في البرازيل.

وقال لينكر في حديثه إلى صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الأفضل ليونيل ميسي، أنا لا أرى أي لاعب آخر يستحق الفوز بالكرة الذهبية، سيكون من الصعب التغلب على ميسي. لقد قدم الجزء الأول الرائع من الموسم ثم فاز بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين».

وعن المقارنة التاريخية بين ميسي ومارادونا تحدث لينكر قائلاً: «بدون المقارنة بينهما، قام كلاهما بأشياء لا يمكن لبقية البشر حتى تخيلها. لقد منحونا السعادة. كان هناك عظماء آخرون، مثل رونالدو، على سبيل المثال، لكنني أعتبرهم أكثر هدافين رائعين».

أضاف: «دييجو وليو فعلوا، وفعلا، في كل مباراة، شيئين أو ثلاثة أشياء لم أفعلها أنا ولا أي لاعب آخر تقريبًا في مسيرة كاملة. يلعبون رياضة أخرى، أنا أيضًا أحب رونالدو. أنا أحترمه كثيرًا، إنه عملاق أيضًا، لكن رأيي الصادق في كرة القدم هو أنه لا يوجد مقارنة لمن هو الأفضل. بسبب الأشياء التي يفعلها ليو».

بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين وكأس الملك مع برشلونة، يُرجح أن يكون ميسي المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.