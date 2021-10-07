والدة مبابي توضح موقف نجلها من مغادرة باريس سان جيرمان

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تحدث فايزة العماري، والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وصاحبة الأصل الجزائري، عن فرص بقاء نجلها ضمن قائمة فريق باريس سان جيرمان خلال فاعليات الموسم الماضي.

وأكدت العماري أنه صاحب الـ22 عاما يمكنه البقاء في نادي العاصمة الفرنسية رغم حزنه الشديد لعدم إتمام خطوات الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.

وقالت العماري في تصريحات صحفية: «كنت أتمنى مواصلة عدم الظهور والتحدث لوسائل الإعلام، لكن ما حدث لكيليان مبابي بعد يورو 2020، دفعني للظهور، لأنني لم أقبل أن يتحول من الفتى المثالي إلى الشيطان الصغير، فأنا أم قبل أن أكون وكيلة أعماله».

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وأضافت: «لقد تعرض لتعليقات عدوانية للغاية في الصيف، لا يستحق ما حدث له، لذا خرجت مثل الذئب للدفاع عنه، فهو لا يجد مشكلة في تحمل المسؤولية، لكنه يريد أن يشعر بكونه محبوبا وليس مشكلة، فلا يوجد أشرار في منتخب فرنسا، إلا أننا تمكنا من إعادته للمسار الصحيح».

وواصلت: «مبابي نضج بشكل سريع ومبكر لكن ردود أفعاله سواء إيجابية أو سلبية تتفاقم، لقد انعزل عن الجميع، وخسر 2 كجم من وزنه حزنا على الخروج أمام مانشستر يونايتد في 2019».

- صورة أرشيفية

وعن دوافع ظهوره في الوقت الحالي: «هناك فجوة بين صورة كيليان مبابي في الحقيقة ولدى وسائل الإعلام، هذا خطأه، يحتاج للتواصل بشكل أفضل لتوصيل صورته الحقيقية، فالأضواء مسلطة عليه منذ بلوغه 9 سنوات».

وتابعت: «يُقال أن تصرفات مبابي مزعجة، وأنه لم يعد كما كان في 2018، لكنه لا يقصد شيئا، فهو طفل مشاكس من يومه، ولطالما تلقيت استدعاء ولي الأمر في مكتب مدير مدرسته».

وحول العقد الجديد المتوقع توقيعه قالت: «مشاركة كيليان مبابي في أولمبياد 2024 ستكون بندا في عقده الجديد، لأن المسابقة ستقام في العاصمة الفرنسية، وإدارة باريس لن تعارض هذا البند».