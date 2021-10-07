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تستعد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لعقد جلسة بعد قليل من أجل إتمام إعارة اللاعبين الجدد وهم، عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة.

ويحيط الغموض بموقف الدولي التونسي حمدي النقاز خاصة في ظل عدم وجود عروض قوية حتى الأن.

وتلقى مسؤولو نادى الزمالك، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بتأييد عقوبة إيقافه عن القيد لفترتي قيد بسبب أزمة قيد حسام أشرف لاعب الفريق الشاب رغم توقيعه لأحدى الأكادميات الكاميرونية، مع رفع العقوبة المالية عن النادى.

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع لأطراف الأزمة لحسم ازمة إيقاف الزمالك فترتي قيد وهى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وفترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وجاءت نتجية الجلسة تأييد قرار إيقاف الزمالك عن قيد لاعبيه الجدد.