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تلقى مسؤولو نادى الزمالك، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بتأييد عقوبة إيقافه عن القيد لفترتي قيد بسبب أزمة قيد حسام أشرف لاعب الفريق الشاب رغم توقيعه لأحدى الأكادميات الكاميرونية، مع رفع العقوبة المالية عن النادى.

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع لأطراف الأزمة لحسم ازمة إيقاف الزمالك فترتي قيد وهى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وفترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وجاءت نتجية الجلسة تأييد قرار إيقاف الزمالك عن قيد لاعبيه الجدد.

وستعقد اللجنة المؤقتة جلسة بعد قليل لإتمام إعارة اللاعبين الجدد وهم، عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة، ولم يتضح حتى الان موقف حمد النقاز من الأزمة.