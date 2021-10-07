الأهلي يضغط على موسيماني لتعيين مدرب عام

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، فتح خط مفاوضات جديدة مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك لمحاولة إقناعه بخطوة تعيين مدرب عام بالفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ليست مقتنعة بفكرة تواجد سامى قمصان في منصب المدرب العام.

وهناك محاولات على قدم وساق من جانب لجنة التخطيط بالضغط على بيتسو موسيمانى وذلك من أجل تعيين علاء ميهوب أو رضا شحاته وذلك في ظل خبرة الثنائى الجيدة في الدورى المصرى.

وتري اللجنة أن النادي الأهلي يعانى بشكل كبير في المباريات المحلية وذلك في ظل عدم قراءة موسيمانى المباريات بشكل جيد.