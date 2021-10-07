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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزا مستحقا على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” والتي تستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

قدم الزمالك شوطا جيدا من الجانب الدفاعي والهجومي، واستطاع الفريق أن يسيطر على مجريات اللقاء منذ الثواني الأولى، وقدم سداسي الفريق محمد البسيوني “مودي” وأحمد حسام وأحمد الأحمر وعمر الوكيل “بكار” ومحمود خليل “فلفل” ويحيى الدرع أداء جيد للغاية في الشوط الأول.

الزمالك استطاع أن يحرز أول أهدافه في اللقاء عن طريق أحمد حسام، وبعدها استطاع الفريق أن يستغل النقص العددي للفريق الأسترالي ونجح في إحراز هدف عن طريق بكار بعد تمريرة ساحرة من أحمد الأحمر ليتقدم الفريق الأبيض في النتيجة بفارق هدفين عن بطل أستراليا.

وواصل الزمالك سيطرته على اللقاء وتبادل لاعبو الفريق الأبيض إحراز الأهداف خلال الشوط الأول، كما واصل محمود خليل فلفل التصدي لهجمات وتسديدات الفريق الأسترالي لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 18- 7.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء، وأجرى المدرب الإسباني عدة تعديلات على الفريق بنزول لوكا ووسام نوار ، وقدم الفريق أداء طيب للغاية واستطاع رباعي الفريق أكرم يسري ووسام نوار ولوكا وحسن وليد قداح الوصول لشباك الفريق الأسترالي وزيادة فارق الأهداف لصالح الفارس الأبيض.

الفريق الأسترالي حاول أن يستغل إيقاف مصطفى بشير لمدة دقيقتين لتقليص الفارق ألا أن الزمالك نجح في زيادة الفارق إلى 12 هدفا، كما واصل محمود خليل فلفل تألقه وتصديه لفرص فريق سيدني.

وتألق مصطفى بشير في الشوط الثاني بشكل لافت للنظر وأحرز ثلاث أهداف متتالية من تصويبات صاروخية من خارج خط الـ6 متر، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 38-19 لصالح الزمالك

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.