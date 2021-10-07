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الاهلى يدرس استبعاد حسين الشحات من مواجهة الحرس الوطنى

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الاهلى يدرس استبعاد حسين الشحات من مواجهة الحرس الوطنى الاهلى يدرس استبعاد حسين الشحات من مواجهة الحرس الوطنى

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يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إستبعاد حسين الشحات، لاعب الفريق من التشكيلة التى ستشارك فى مباراة الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بهد منح اللاعب راحة كافية من المشاركة فى المباريات ليكون جاهز تماما من المشاركة فى مباراة الاياب أمام بطل النيجر، وينتظر أن حسم موسيمانى موقف الشحات من السفر خلال الأيام المقبلة بعد دراسة الموقف جيدا والإطمئنان على جاهزية كل العناصر المرشحة للمشاركة

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.
وقال مدير الكرة، أن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجها إلى النيجر، وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.
ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

المصرى اليوم

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