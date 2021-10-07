الشحن دون كابلات.. خطوة جديدة للسيارات الكهربائية في بريطانيا

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ربما يجد الكثيرين حول العالم، مراحل شحن السيارات الكهربائية شاقة وتستغرق الوقت والجهد، لذلك طرحت شركة بريطانية فكرتها الجديدة لشحن السيارات الكهربائية، بتصميم شاحن ليمد المركبات الكهربائية بالطاقة لاسلكيًا، باعتبارها تجربة أولية ستمتد لـ 12 شهرًا ومقر استخدامها أصبح في باكينجهامشير، وهي مقاطعة إنجليزية في جنوب شرق إنجلترا.

والشركة البريطانية وراء الفكرة هي «Char.gy»، شبكة مسؤولة عن شحن السيارات الكهربائية، وتتضمن التجربة التي بدأت الشركة إجرائها، أسطولًا من 10 سيارات من بينهم «رينو زوي» و«سوبر مينيس» الكهربائيتان، وجميعها مزودة بأجهزة «شحن تحريضية»، وهي لوحات موجودة على الجانب السفلي من السيارات، تتوافق مع لوحة للشحن اللاسلكي تم تثبيتها في الأسفلت داخل مكان لوقوف السيارات.

وأطلقت الشركة البريطانية بيانًا، وفقًا للموقع البريطاني المتخصص في السيارات «driving» تقول خلاله: «تعني هذه البنية التحتية الاستغناء عن الكابل الشاحن، والتي يعتبرها البعض طريقة خطره وتهدد السيارات الكهربائية خلال رحلاتها»، وتم تطوير التكنولوجيا الخاصة بالتجارب في باكينجهامشير من قبل جامعة «ووريك» في إنجلترا وشركة ألمانية متخصصة في الشحن اللاسلكي.

يخلق الشحن التحريضي مجالًا مغناطيسيًا بين لوحة الاستقبال ولوحة الشحن، مما يسمح للسيارة بتجديد بطاريتها لمدة عشر دقائق تقريبًا في كل مرة، مما يسمح لها بالاستمرار دون الحاجة إلى الشحن الكامل، والذي يمكن أن يستغرق ما يصل إلى ستة عشر أو سبعة عشر ساعة يوميًا. وتهدف الشركة البريطانية إلى مساعدة الجميع في شحن سياراتهم الكهربائية بسهولة بالتالي سيكون هناك مزيد من العملاء لشراء السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة: «الشحن الجديد سيحل بشكل أساسي في المستقبل القريب، سيتمكن أولئك الذين لا يمكنهم الوصول إلى الشحن الخاص عبر المرائب أو الممرات أو غيرها من خيارات وقوف السيارات خارج الشارع من شحن سياراتهم بكفاءة وبدون كابلات». من المتوقع أن يتم نشر الفكرة في مواقع أخرى حول (باكينجهامشير) في المستقبل القريب.

يذكر أن المملكة المتحدة أظهرت نيتها إلى الفكرة ذاتها قبل سنوات، وتحديدًا 2015، لكن أصبحت الفكرة أقرب إلى الواقع في الوقت الحالي، فعملت في ذلك العام على اختبار طرقات مخصصة لشحن السيارات الكهربائية بمجرد القيادة على مسارات محددة فيها.

وجاءت هذه الخطة في مسعى من الحكومة لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، بعد إحجام المستهلكين عنها نتيجة الزمن الكبير الذي يحتاجه شحن السيارة، إضافة إلى قلة المنافذ المخصصة لذلك. وكانت مؤسسة «هايويز إنجلاند» المسؤولة عن صيانة الطرقات والبنية التحتية للمواصلات في بريطانيا قالت إن اختبار تقنية لاسلكية لشحن السيارات الكهربائية سيبدأ قريبا خارج الطرقات الرئيسية.

وأضافت أن تلك الاختبارات ستستمر لمدة 18 شهرا، قبل أن تنتقل إلى الطرقات الحقيقية تمهيدا لاعتمادها في شوارع بريطانيا. وبدأت الحكومة البريطانية بتلقي العروض من الشركات الراغبة في تطبيق تلك التقنية في شوارع المملكة المتحدة، وانتهت تلك المرحلة حينها برغبات بريطانيا في تطوير شحن السيارات الكهربائية حتى خرجت الشركة البريطانية بخطوة حاسمة وحقيقية لتبدأ مرحلة جديدة في عالم السيارات الكهربائية.