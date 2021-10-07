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تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية

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تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية

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يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من البطولة العربية التي تحتضنها حالياً في مدينة الأسكندرية.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، تعديل موعد مباراتي الدور نصف النهائى البطولة والتي من المقرر أن تقاما غداً الجمعة بصالة السلة باستاد برج العرب.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري بينما يواجه الزهراء التونسي نظيره الكويت الكويتي.

ووفقاً لهذا التعديل تقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري عند الساعة الرابعة عصراً فيما تقام المباراة الثانية عند السادسة مساء.

ويقود الأهلي فنياً المدرب الإسباني أوجستي بوش، والذي يقدم الفريق معه أداء مميزاً.

ويستعد استاد برج العرب مساء الجمعة لاستقبال مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب ليبيا في تصفيات 2022.

المصرى اليوم

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